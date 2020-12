“Record aantal luisteraars tijdens kerstdagen voor Sky Radio”

Ook deze kerstperiode heeft Nederland massaal naar Sky Radio The Christmas Station geluisterd. Dit bericht Talpa, eigenaar van de radiozender, in een persbericht.

The Christmas Station

Sky Radio stond in de periode van 23 november tot en met 27 december geheel in het teken van Kerstmuziek onder de noemer: Sky Radio The Christmas Station.

3,7 miljoen luisteraars

Tijdens kerstavond, eerste en tweede kerstdag luisterden maar liefst 3,7 miljoen Nederlanders naar de zender. Dat is volgens Talpa een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar en een record voor het station. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door RadioCall, in opdracht van Sky Radio.

Stijging

In totaal luisterden ruim 6 miljoen mensen naar Sky Radio The Christmas Station. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de kerstdagen luisterden zelfs 1 op de 4 Nederlanders naar het station aldus het onderzoek van RadioCall.

Online

Ook online werd de radiozender goed beluisterd. Op 24 december behaalde de zender een record met 236.927 unieke streamluisteraars. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van het vorige record dat vorig jaar op deze dag werd behaald.

“Fantastisch”

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: ‘Ik vind het fantastisch dat we juist in deze lastige tijd de warme kerstsfeer in vele huizen hebben gebracht. We hebben er met het hele Sky-team keihard aan gewerkt en het is geweldig dat maar liefst 6 miljoen luisteraars hun kerst met ons hebben gevierd.’

