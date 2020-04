Rob Stenders en Leo Blokhuis aan de slag voor Talpa’s JUKE

DJ’s Rob Stenders en Leo Blokhuis gaan aan de slag voor JUKE, het audioplatform van Talpa. Dit heeft JUKE bekend gemaakt in een persbericht.

Zowel Rob Stenders en Leo Blokhuis zijn actief als DJ bij de NPO op NPO Radio 2. Stenders en Blokhuis krijgen nu ook zendtijd op het audioplatform JUKE van Talpa.

“Autoriteiten”

Stenders en Blokhuis staan al decennia bekend als de twee popmuziek-autoriteiten van Nederland. “Binnen JUKE delen zij voor het eerst samen hun selectie uit het enorme aanbod van popmuziek met de wereld. In het ‘Stenders & Blokhuis’ platform zijn wekelijks nieuwe podcasts, audiostreams en bijzondere interviews met poplegendes te horen.“, aldus het audioplatform in een persbericht.

“Geweldig platform”

Leo Blokhuis: “Stenders & Blokhuis op JUKE wordt een geweldig platform waar Rob en ik ons helemaal op de muziek kunnen storten: oud en nieuw, bekend en obscuur, zijn voorkeuren en die van mij. Ik denk dat dat soms gaat knetteren, soms zijn we het helemaal eens, maar ik denk dat het vooral een prachtige muzikale chemie gaat opleveren. JUKE biedt ons hiervoor het meest complete platform, wat aansluit bij wat wij als radiomakers belangrijk vinden.”

Rob Stenders vult aan: “Samen met Leo lekker nerden over muziek en hopelijk zijn we voor de muziekliefhebbers een mooie aanvulling op de juke-box.”

Stenders & Blokhuis

Rob Stenders en Leo Blokhuis graven onder de oppervlakte van de popmuziek en nemen luisteraars mee in hun rabbithole naar popmuziek wonderland. Luisteraars vinden op het platform alle digitale muziekstreams van Stenders en Blokhuis én hun wekelijkse podcasts.

De exclusieve zenders ‘XXL Stenders’, ‘XXL Blokhuis’ en de gezamenlijke en fonkelnieuwe zender ‘The Edge’ zijn te beluisteren in JUKE. Iedere vrijdag publiceren zij onontdekte pareltjes in ‘Nieuwe Release Vrijdag’ en iedere week verschijnt ‘De Beste 10’.

Podcast

Als kers op de taart gaan Stenders en Blokhuis in de podcastserie ‘De Tapes‘ in gesprek met gerenommeerd muziekjournalist Jean Paul Heck over zijn interviews in de afgelopen decennia met de grootste popiconen ter wereld. In de podcast maken zij de nooit eerder gepubliceerde audio opnames van deze interviews voor het eerst wereldkundig op JUKE.

“Exclusief”

Patrick Goldsteen, Managing Director JUKE: “Het is geweldig dat we dé autoriteiten op het gebied van popmuziek op deze manier een exclusief platform kunnen geven op JUKE. Met de muziekstreams en podcasts van Stenders en Blokhuis bedienen we muziekliefhebbers op hun wenken zoals alleen deze heren dat kunnen ”

Vanaf nu zijn de exclusieve muziekstreams en podcasts van Stenders & Blokhuis gratis te beluisteren via de apps van JUKE en op JUKE.nl.

