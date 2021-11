Rob Stenders en radio-iconen Lex Harding en Ad Bouman zijn aanstaande vrijdag 5 november samen te horen op Radio Veronica. De drie radiomakers (en iedereen die verder aanschuift) presenteren vrijdag vanaf 18.00 uur een speciale Top 100 om luisteraars te inspireren voor de Top 1000 Allertijden.

Zendschip

Harding en Bouman begonnen beiden hun carrière op het zendschip van Veronica en zijn nog altijd boegbeeld van de bijzondere geschiedenis van het station. Met de speciale uitzending geven de twee samen met Stenders de aftrap van een muzikale maand waarin wordt toegewerkt naar de 53e editie van de ‘original’ onder de lijsten, die vanaf 19 november 07.00 uur te horen is op Radio Veronica. Vanaf 5 november 18.00 kunnen liefhebbers stemmen voor de lijst.

Grondlegger van Nederlandse toplijsten

Radio Veronica is de grondlegger van de Nederlandse toplijsten. De Top 100 Aller Tijden uit 1968 was namelijk de allereerste hitlijst op de Nederlandse radio, waarna diverse varianten volgden. De Top 100 ontstond uit de Scholieren Top 10, een vast onderdeel van het programma van Lex Harding waarvoor scholieren lijstjes met hun tien favoriete nummers opstuurden. Harding besloot de ingezonden lijstjes bij elkaar op te tellen en van de honderd meest genoemde nummers een Top 100 Aller Tijden te maken. Tussen 1968 en 2003 is er 32 keer een Top 100 Aller Tijden uitgezonden. In 2003 werd de lijst uitgebreid van honderd naar duizend nummers.

Top 1000 Allertijden 2021

Van 19 t/m 26 november zijn de duizend allerbeste nummers ooit gemaakt te horen in de Top 1000 Allertijden. De lijst wordt samengesteld door en voor iedereen in Nederland die de liefde voor muziek met de Radio Veronica dj’s deelt.

Stemmen

Luisteraars kunnen vanaf aanstaande vrijdag 5 november 18.00 uur hun stem doorgeven via radioveronica.nl en bepalen daarmee de lijst. Anders dan voorgaande jaren weegt de top 3 van luisteraars hun stemlijst zwaarder mee dan de overige stemmen. Hierdoor zal de lijst hoogstwaarschijnlijk voor verrassingen zorgen ten opzichte van voorgaande jaren.

Veronica Tip 1000

In de eerste week van de stemperiode (8 t/m 12 november) staat De Bonanza met Rob Stenders en Caroline Brouwer geheel in het teken van de Top 1000 Allertijden. Zij roepen luisteraars op om hun tips voor de ‘Top 1000’ te delen via de Radio Veronica-app. In de tweede week van de stemperiode (15 t/m 18 november) zenden we onder de noemer Veronica Tip 1000 24 uur per dag alle binnengekomen tips uit.