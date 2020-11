RTBF gaat korte- en middengolfantennes in Wavre ontmantelen

De Waalse publieke omroep RTBF gaat haar korte- en middengolfantennes in Wavre ontmantelen. De antennes worden niet meer gebruikt.

Wavre

Het zendstation Wavre-Overijse (zoals het zendstation officieel heet) is gezamenlijk gebouwd door de Waalse publieke omroep RTBF en de toenmalige Vlaamse publieke omroep: BRT (tegenwoordig VRT). Er werden krachtige middengolf- en kortegolfzenders op het zendstation gebouwd. Begin jaren zeventig werd er op het zenderpark een zendmast van 315 meter geplaatst voor televisie en FM-uitzendingen. In 1983 stortte deze hoge zendmast tijdens een zware storm in. Er is daarna een lagere zendmast voor de RTBF gebouwd voor haar FM en televisie-uitzendingen. De VRT bouwde een nieuwe mast in Sint-Pieters-Leeuw op.

Minder uitzendingen

In 2001 zijn de kortegolf-uitzendingen gestaakt vanuit Wavre en in 2011 is de VRT gestopt met er uit te zenden op de middengolf. In 2014 brak er een brand uit bij de zendinstallatie van de RTBF in Wavre door brandstichting en moest er tijdelijk gebruik worden gemaakt van een noodmast. Begin 2019 stopte ook de RTBF met haar uitzendingen via de middengolf en zendt de omroep alleen nog via FM en DAB+ uit.

Sloop

Omdat de meeste antennes op zenderpark niet meer gebruikt worden zullen de midden- en kortegolfantennes worden gesloopt. De onderhoudskosten voor het veilig houden van

de antenneconstructies worden anders te hoog aldus de RTBF. Alleen de 245 meter hoge mast voor de uitzendingen van televisie (DVB-T), FM en DAB+-uitzendingen zal blijven staan op het zenderpark. De RTBF verwacht dat de werkzaamheden drie maanden gaan duren.

Lees ook: Zendstation Waver-Overijse : van high-tech naar industriële archeologie

Video:

Sociale media: