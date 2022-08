RTL heeft besloten om te stoppen met het voetbalpraatprogramma VTBL. Er waren inmiddels zes uitzendingen geweest van het programma.

“Tegenvallende resultaten”

“Wegens tegenvallende resultaten is besloten te stoppen met de voetbaltalkshow VTBL“, laat een woordvoerder van RTL weten tegenover RTL Nieuws.

VTBL

VTBL was elke maandag- en vrijdagavond te zien op RTL 7. De presentatie was in handen van Frank Evenblij en Simon Zijlemans. Theo Janssen, Jan Boskamp, Hedwiges Maduro, Anouk Hoogendijk, Aad de Mos en Ron Vlaar waren de vaste roulerende analisten bij het programma.

Het is niet de eerste keer dat er einde komt aan het programma. De show die eerder werd gepresenteerd door Humberto Tan werd in 2019 na een seizoen van de buis gehaald.

Veronica Offside

Op hetzelfde tijdstip als VTBL wordt Veronica Offside uitgezonden op Veronica. Dit programma met Wilfred Genee, Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft scoort betere kijkcijfers dan VTBL.