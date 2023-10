De regionale omroep RTV Drenthe heeft een nieuwe online radiozender gelanceerd: RTV Drenthe Bluesradio Drenthe.

Drentse blues

Bluesradio Drenthe zendt 24 uur per dag, 7 dagen per week Drentse blues en aanverwante muziek uit. Met radioprogramma’s als Harry’s Blues, Muziek voor Volwassenen, De Nalatenschap van Harry Muskee en blues-documentaires biedt de Drentse omroep hiermee een nieuw audiokanaal aan voor blues-liefhebbers in en buiten de regio. Luisteren kan via de website van de regionale omroep of via deze link.

Positief advies

In 2021 brachten het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur een positief advies uit aan voormalig minister Slob: “‘Bluesradio Drenthe’ is bedoeld als een audiokanaal voor liefhebbers van Drentse blues en aanverwante muziek. De raad ziet toegevoegde waarde in de ontsluiting van het eigen rijke bluesmuziekarchief van RTV Drenthe voor een groter publiek. Zo komt de muzikale geschiedenis van de blues en de specifieke rol van Drenthe daarin tot leven.”

Radio Drèents

Eerder dit jaar werd ook al de online radiozender Radio Drèents gelanceerd door RTV Drenthe. Op Radio Drèents komen alle vormen van de Drentse muziekcultuur voorbij: van oude luisterliedjes tot Drentse blues en Drents cabaret, van Harm en Roelof tot Daniël Lohues en Skroetbalg.