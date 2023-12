De commerciële radiozender Salland 747 is sinds deze week ook te beluisteren via de FM in de regio Apeldoorn. Dit bericht de radiozender op haar website.

Lokale FM-frequenties

Vorig jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024.

Salland 747

Ook Salland 747 heeft vorig jaar een lokale frequentie bemachtigd voor de regio Apeldoorn voor 4200 euro. De frequentie 93,4 MHz met een looptijd tot 1 september is sinds deze week te beluisteren in de regio Apeldoorn. “Met de hulp van het Apeldoornse bedrijf ACTG gaat de FM zender de lucht in.“, aldus de radiozender.

Salland 747 is al geruime tijd in de regio te ontvangen op de DAB multiplex voor de Stedendriehoek op kanaal 6D en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.