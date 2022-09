Presentatrice en programmamaker Simone Walraven gaat werken voor Omroep MAX. Vanaf januari 2023 presenteert ze van maandag t/m donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur De Avondstart op NPO Radio 5.

Terug naar Nederland

De afgelopen jaren woonde en werkte Simone Walraven in Amerika. Met haar eigen radioprogramma bij MAX in het verschiet verhuist ze terug naar Nederland: “Omroep MAX voelt als een heel natuurlijk nieuw thuis” vertelt Simone. “Het is de combinatie van sociale betrokkenheid, inclusiviteit en respect waarmee de programma’s worden gemaakt, door en voor mensen met veel levenservaring. Dus die hoef je ook niks meer wijs te maken! Ik heb zóveel zin om allemaal verschillende soorten muziek te gaan draaien op NPO Radio 5.”

“Heel blij”

Daniel Dekker, Hoofd Radio Omroep MAX: “Wij zijn heel blij met de komst van Simone Walraven, zij is een mooie aanvulling in het radioteam van MAX. En natuurlijk heel leuk dat Simone na al die jaren weer dagelijks radio gaat maken. We zijn met veel plezier bezig om het programma verder inhoud te geven. De avond van Radio 5 wordt een muzikaal feestje!”

Henkjan Smits

Momenteel is Henkjan Smits nog te horen op dit tijdstip op NPO Radio 5 met het programma ‘De MAX!’. Eerder was al bekend dat dit programma stopgezet zou worden. Over de invulling van het tijdslot 18.00 uur tot 20.00 uur op vrijdagavond maakt Omroep MAX later meer bekend.

