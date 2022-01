De Nederlander keek in 2021 gemiddeld 154 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur en 34 minuten); dit is 6 minuten minder dan in 2020. Dit bericht Stichting Kijkonderzoek in haar jaarbericht over 2021.

Schermtijd

De TV schermtijd ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht was in 2021 200 minuten (3 uur en 20 minuten). Dit is 6 minuten minder dan in 2020. De in coronatijd relatief goed bekeken nieuws- zorgden in het jaar 2020 voor de hoge kijktijd. Naast het kijken naar televisiezenders (inclusief live en uitgesteld kijken) zit in de TV Schermtijd ook de tijd die wordt besteed aan het bekijken van bijvoorbeeld video on demand diensten (o.a. Netflix, Videoland en Disney+).

EK

De top 25 van best bekeken televisieprogramma’s in 2021 wordt aangevoerd door de EK voetbalwedstrijd Nederland-TsjechiĆ« op 27 juni 2021 met gemiddeld 5.745.000 kijkers. Het programma met het hoogste totaal aantal kijkers was de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei 2021. Het totaal aantal kijkers dat dit programma bereikte was 8.955.000.

Wie is de Mol

Wie is de Mol van 16 januari 2021 is het meest uitgesteld bekeken programma van 2021 met gemiddeld 1.697.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag.

Marktaandelen zenders

De publieke omroepen behaalden in 2021 over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 36,3%. De zenders van RTL Nederland behaalden een marktaandeel van 24,6% en de Talpa TV zenders 15,9%.

Meer informatie op website SKO.