SLAM! Quarantaine Festival vanaf lege trekpleisters in Nederland

De komende vrijdagen kunnen dancefans opnieuw hun hart ophalen, het SLAM! Quarantaine Festival gaat namelijk de hele maand april door, tot het einde van de huidige maatregelen. De afgelopen twee vrijdagen stond de radiozender ook al in het teken van het Quarantaine Festival.

Unieke locaties

Na de middenstip van het Philipsstadion, volgen meerdere unieke locaties die momenteel leeg staan door de maatregelen rondom het Coronavirus. Vrijdag zullen Sunnery James & Ryan Marciano een set weggeven vanaf SS Rotterdam, Sam Feldt maakt een show vanuit een lege Euromast en DJ La Fuente is te zien in een verlaten Toverland. Maar ook de giraffen in de Beekse Bergen en de zonnige maar lege pier in Scheveningen komen a.s. vrijdag voorbij. Volgen kan vrijdag vanaf 12.00 uur via SLAM! op de radio, SLAM! TV en Youtube.

Keukenhof

Om de lege, toeristische trekpleisters toch nog een beetje kleur te geven in deze barre tijden, heeft SLAM! de handen ineengeslagen met verschillende locaties. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een show vanuit de Keukenhof, die dit jaar helaas alleen virtueel te bezoeken is. Ook wordt er gesproken met diverse musea en andere pret- en of dierenparken.

Luisteren en kijken

SLAM! MixMarathon presents Quarantaine Festival, iedere vrijdag in april van 12:00 tot 00:00 uur via radio, het YouTube kanaal SLAM! Music en SLAM! TV. Na 00:00 uur gaat de SLAM! MixMarathon door tot zaterdagmorgen 06:00 uur met de reguliere programmering.

