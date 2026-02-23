Radiozender Sleutelstad uit Leiden is vanaf nu ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+). De radiozender is in de regio Leiden te beluisteren via kanaal 9D.

Terug in de ether

Sleutelstad was tot 1 februari 2024 te horen als lokale omroep van de gemeente Leiden. Daarna is de omroep verder gegaan in een fusie met lokale omroep Unity onder de naam ‘Unity met het nieuws van Sleutelstad’. Deze fusie-omroep was geen lang leven beschoren en in juli 2024 begon Sleutelstad als commerciële omroep weer eigen radio-uitzendingen via Internet.

DAB+

Sinds januari van dit jaar is het mogelijk om als commerciële omroep een licentie voor lokale digitale radio aan te vragen. Stichting Haagse Media heeft een vergunning verkregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en geeft middels deze vergunning per vandaag de radiozender Sleutelstad door via DAB+ op kanaal 9D. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.