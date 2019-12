Slotdag Top 2000 live te volgen via NPO Radio 2 en NPO 1 extra

De slotdag van de 21e editie van de Top 2000 is vandaag live te volgen op NPO Radio 2 en NPO 1 extra. Tijdens de jaarwisseling wordt de nummer 1 gedraaid van deze editie van de Top 2000.

Start

Op dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag, ging de 20e editie van de Top 2000 spectaculair van start. De lijst der lijsten is de hele week al te horen op radiozender NPO Radio 2 en te zien op het digitale themakanaal NPO 1 extra.

Finale

Vandaag is al weer de laatste dag van de Top 2000. De lijst is nog tot 1 januari, 0.00 uur, te volgen op radio en televisie. De nummer van dit jaar mag geen verrassing heten: Queen met Bohemian Rhapsody. De gehele lijst vind je hier.

Radio

De laatste dag van de Top 2000 editie 2019 is natuurlijk ook te volgen via NPO Radio 2. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Televisie

Via televisie is het evenement te volgen via NPO 1 Extra. Dit kanaal is (tijdelijk) via vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo zendt dit kanaal uit op kanaal 128 en bij KPN/Telfort/XS4ALL op kanaal 42 en 76. Natuurlijk is het evenement ook te volgen via de website van NPO Radio 2.

Spotify

De Top 2000 editie 2019 is ook te beluisteren via Spotify