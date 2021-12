De Formule 1-slotrace trok een recordaantal kijkers bij Ziggo Sport en zorgde ook voor een extreem hoog dataverbruik in de middag bij Ziggo.

Record

Het vorige kijkcijferrecord stond op naam van de Formule 1-race van Zandvoort in september 2021. In totaal keken er op dat moment bijna 3,5 miljoen mensen, waarvan ruim 425.000 via Ziggo GO, de mobiele app. Het oude record is daarmee met ruim 1,8 miljoen verbroken. Volgens cijfers van de Stichting Kijkonderzoek keken er gemiddeld 2,5 miljoen kijkers via Ziggo Sport Select en 2,3 miljoen kijkers via Ziggo Sport. De slotrace in Abu Dhabi was door Ziggo voor heel Nederland gratis beschikbaar.

Ziggo GO

Via Ziggo GO keken gisteren 416.000 mensen op hun smartphone of tablet naar de Formule 1-afsluiting van dit jaar. Daarmee blijft het record staan op 557.000, dat werd gevestigd tijdens de Formule 1-race in Mexico van 7 oktober 2021.

Dataverbruik

Naast het aantal kijkers is ook het record aan totale dataverbruik bij Ziggo in de middag met 7% verscherpt. Het vorige record werd afgelopen maand nog tijdens de invoering van de gedeeltelijke lockdown gevestigd. De verdere aanscherping van zondag 13 december is vergelijkbaar met 30.000 gelijktijdig online gestreamde HD-films of -series of circa 8.000 in UHD/4K-kwaliteit.

Extra Formule 1 Café

Vanavond zendt Ziggo Sport een extra Formule 1 Café uit waarin wordt teruggeblikt op de race van Max Verstappen. De traditionele eindejaarsinterview met hem is op maandag 20 december om 22.30 te zien op Ziggo Sport.