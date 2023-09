Vanaf 2 oktober verhoogt Ziggo de internetsnelheden van alle particuliere klanten. Ook de snelheden van zakelijke abonnementen worden verhoogd. Om van deze verhoogde snelheden gebruik te maken hoeven klanten alleen hun modem te resetten. Modems die klanten niet zelf resetten, worden in november door Ziggo ’s nachts op afstand gereset.

“Tweede keer”

Robin Kroes, Executive Director Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo in een persbericht: “We zijn ontzettend blij met onze klanten, daarom verhogen wij de internetsnelheden dit jaar voor de tweede keer. We blijven investeren voor onze klanten zodat zij de beste ervaring op ons netwerk hebben en soepel blijven videobellen, gamen, online shoppen, TV kijken en streamen.”

Nieuwe snelheden

Voor klanten met het Basic, Start en Start XXL-pakket verdubbelt de downloadsnelheid naar respectievelijk 100, 200 en 400 Mbit/s. Daarnaast verhoogt de uploadsnelheid voor Start XXL-klanten naar 40 Mbit/s. Voor Complete klanten wordt de downloadsnelheid verhoogd naar 500 Mbit/s en de uploadsnelheid naar 50 Mbit/s. Voor Max klanten wordt de nieuwe uploadsnelheid 60 Mbit/s. Daarnaast verhoogt Ziggo voor klanten met een Giga-abonnement de uploadsnelheid naar 100 Mbit/s.

Modem reset

In de loop van oktober zijn de vernieuwde internetsnelheden voor alle klanten te merken. Klanten krijgen van Ziggo een melding zodra de verbeterde snelheden voor hen beschikbaar zijn. Om gebruik te maken van deze verhoogde snelheden, is het noodzakelijk om het modem te resetten. Dit kan simpelweg door de stekker van het modem gedurende één minuut uit het stopcontact te halen. Na het opnieuw opstarten van het modem zijn de nieuwe down- en uploadsnelheden direct beschikbaar. Modems die klanten niet zelf resetten, zullen gedurende de maand november door Ziggo ’s nachts op afstand worden gereset.

Overzicht

Snelheid per pakket vanaf 1 oktober 2023 (bron Ziggo)