Veel klanten van Ziggo kunnen per vandaag gebruik maken van een hogere internetsnelheid. De provider heeft per vandaag, vrijdag 1 juli, de snelheden van de meeste Internetpakketten verhoogd.

Verhoging

Ziggo kondigde eind april al de snelheidsverhoging aan voor haar internetpakketten voor consumenten en zakelijke gebruikers. Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt van VodafoneZiggo in een persbericht eind april: “Consumenten en bedrijven hebben behoefte aan steeds meer internetcapaciteit. Ons netwerk wordt namelijk steeds intensiever gebruikt, voor hybride werken, onderwijs, gaming en een snel groeiend aantal streamingdiensten. Daarom investeren we continue in de betrouwbaarheid van ons netwerk en zorgen we dat de internetsnelheid van de verschillende abonnementen blijft aansluiten op de behoefte van onze klanten.”

Consumenten

Voor consumenten gaan de download- en uploadsnelheden omhoog in het Basic-, Start-, Start XXL- en Complete-pakket. Klanten met het Max-pakket behouden hun huidige snelheden van 600 Mbit/s download- en 40 Mbit/s uploadsnelheid. Het Giga-pakket blijft eveneens onveranderd met 1 Gbit/s download- en 50 Mbit/s uploadsnelheid.

Zakelijke klanten

Bij zakelijke klanten van Ziggo verandert de downloadsnelheid in het Start pakket van 100 naar 200 Mbit/s. Bij het Giga-pakket gaat de uploadsnelheid van 50 Mbit/s naar 70 Mbit/s. De snelheden in de overige zakelijke pakketten blijven gelijk.

Modem resetten

Gedurende de hele maand juli worden de nieuwe internetsnelheden beschikbaar gemaakt. Klanten ontvangen een bevestiging van Ziggo wanneer de nieuwe snelheid beschikbaar is. Om gebruik te maken van de nieuwe snelheid dient het modem gereset te worden. Dat kan eenvoudig door de stekker van het modem gedurende 1 minuut uit het stopcontact te halen.

Nieuwe snelheden al beschikbaar

Diverse klanten van Ziggo melden dat zijn na het resetten van hun modem vandaag al beschikken over de nieuwe snelheden. Modems die klanten niet zelf resetten, zal Ziggo gedurende de maand juli ‘s nachts op afstand resetten.

Afbeeldingen:

De oude en nieuwe internetsnelheden voor consumenten (download/upload in Mbit/s):

De oude en nieuwe zakelijke internetsnelheden (download/upload in Mbit/s):

(Bron: website VodafoneZiggo)