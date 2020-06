Spaans voetbal in La Liga weer van start op Ziggo Sport

Vandaag gaat na de Duitse en Portugese competitie ook de Spaanse voetbalcompetitie, La Liga, weer van start. De wedstrijden zijn te zien via Ziggo Sport.

La Liga

Vanaf vanavond wordt de hoogste Spaanse voetbalcompetitie, La Liga, weer hervat. De competitie heeft lange tijd stil geleden in verband met de genomen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Ook in Spanje wordt er voorlopig gevoetbald zonder publiek in de voetbalarena’s. Vanavond is de wedstrijden Sevilla – Real Betis te

zien op Ziggo Sport.

Premier League

De komende periode wordt het sportaanbod via Ziggo Sport sterk uitgebreid want vanaf woensdag 17 juni gaat ook de Engelse Premier League weer van start. Dan is de wedstrijd Manchester City – Arsenal te zien via de sportzender. Vanaf eind juni wordt ook de Italiaanse Serie A weer hervat.

Formule 1

Vanaf begin juli wordt het sportaanbod verder uitgebreid met Formule 1. Op 5 juli staat de GP van Oostenrijk op het programma. Vorig jaar won Max op de Red Bull Ring. Gelijk een week na de eerste race, Strijden de coureurs opnieuw om de zege op de Red Bull Ring.

Voor een volledig overzicht van het sportaanbod via Ziggo Sport (kanaal 14) en Ziggo Sport Select kan je terecht op de website van de sportzender.

