Een aantal spelers van de voetbalclub Ajax uit Amsterdam zijn te zien in een nieuwe commercial voor GigaNet van Ziggo.

GigaNet

Telecombedrijf Ziggo is tot en met 2025 hoofdsponsor van de voetbalclub Ajax uit Amsterdam. De sponsoring is dit seizoen verder uitgebreid met extra shirtreclame voor GigaNet van Ziggo. Vanaf dit voetbalseizoen zal niet alleen Ziggo op de voorkant van het Ajax-shirt staan, maar ook GigaNet op de rug. “Het logo van het krachtige netwerk van Ziggo staat onder het rugnummer en zal zichtbaar zijn in de Eredivisie -en bekerwedstrijden“. aldus VodafoneZiggo eerder in een persbericht. GigaNet is de naam van het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo, gecombineerd met het mobiele 5G-netwerk van Vodafone.

Ajax

Om de combinatie tussen GigaNet en Ajax extra kracht bij te zetten zullen spelers van Ajax ook te zien zijn in een nieuwe tv-commercial van Ziggo’s GigaNet. Onder andere de spelers Dusan Tadic, Brian Brobbey, Davy Klaassen, Devyne Rensch, Daley Blind, Steven Berghuis, Jurriรซn Timber en Kenneth Taylor zijn te zien in de nieuwe commercial.

