Voetbalclub Ajax en Ziggo intensiveren wederom de samenwerking. Vanaf komend seizoen zal niet alleen Ziggo op de voorkant van het Ajax-shirt staan, maar ook GigaNet op de rug. Het logo van het krachtige netwerk van Ziggo komt onder het rugnummer te staan en zal zichtbaar zijn in de Eredivisie -en bekerwedstrijden.

Giganet

GigaNet is de naam van het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo, gecombineerd met het mobiele 5G-netwerk van Vodafone.

“Dankbaar”

Edwin van der Sar, algemeen directeur van AFC Ajax: “We zijn Ziggo erg dankbaar voor het vertrouwen, de steeds groter wordende steun die ze bieden en het geloof in onze ambitie. Mede dankzij de groei van het hoofdsponsorschap kunnen we onze financiële positie verder versterken. Iets wat noodzakelijk is om onze sportieve ambitie – structurele aansluiting bij de Europese top – na te kunnen blijven streven.”

“Blij”

Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt van Ziggo: “We zijn blij dat we de aantrekkingskracht van Ajax nu ook kunnen laten werken voor ons krachtige GigaNet, waarmee je klaar bent voor de toekomst. Dat is belangrijk omdat de databehoefte van onze klanten snel stijgt. Wij hebben daarbij een dubbele rol: we zijn aanjager van de digitalisering in Nederland én bouwer van de bijbehorende infrastructuur.”

