Stembus voor House Top 1000 Allertijden wordt weer geopend

Aanstaande zaterdag om 18:00 uur worden de verkiezingen geopend voor de House Top 1000 Allertijden. De lijst is vanaf 2 april een weekend lang te horen via Wild FM en Deep.Radio.

House Top 1000

De House Top 1000 is een lijst met de 1000 populairste houseplaten ooit gemaakt zoals ze worden beoordeeld door de luisteraars en volgers van de online kanalen van de House top 1000. Gemiddeld ontvangt de lijst zo’n kwart miljoen stemmen waarmee de luisteraars hun voorkeur uitspreken voor klassieke housetracks van 1982 (de oudste) tot tracks van minimaal 1 jaar oud.

DJ’s

De verkiezing wordt dit jaar voor het eerst geopend door een keur aan bekende house DJ’s. Zo krijgen Mark van Dale, Michel de Hey, DJ Jurgen en Atlantic Ocean de eer om de eerste stemmen uit te brengen. Dit jaar vindt alweer de twaalfde editie plaats en wordt door Wild FM en Deep.Radio live uitgezonden vanuit de Mspace building in Amstelveen.

Paasweekend

Elk jaar tijdens het lange Paasweekend, wordt de House Top 1000 uitgezonden. Op Goede Vrijdag 2 april om 10:00 uur wordt de lijst afgetrapt met nummer 1000. Daarna volgt er een marathon uitzending tot en met Tweede Paasdag. Op maandag 5 april om 21:00 uur wordt de nummer één van de lijst uitgezonden.

“Lijst der lijsten”

‘De house lijst der lijsten is een uniek eerbetoon aan de muziekstroming die niet alleen de grootste muzikale revolutie teweeg heeft gebracht sinds de rock ‘n roll, maar voor velen een way of life is.’ aldus Bas Emons, directeur van Wild FM. Ook tijdens deze editie zullen tal van bekende house DJ’s weer een paar uur de uitzending voor hun rekening nemen.

Stemmen kan via de website van de House Top 1000.

