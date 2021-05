Stembus voor NPO 3FM Festival Top 999 geopend

3FM-dj Sander Hoogendoorn heeft vanochtend de stembus voor de NPO 3FM Festival Top 999 geopend. Luisteraars van NPO 3FM kunnen tot vrijdag 28 mei 16.30 uur stemmen op hun favoriete festivaltracks via 3fm.nl/999 en maken daarbij kans op een mooie prijs. De lijst is te horen van vrijdag 4 juni 10.00 uur tot vrijdag 11 juni 18.00 uur.

Prijs

De stemmers op de lijst maken kans op het Gouden 3FM Festivalbandje. De winnaar gaat samen met de radiozender naar verschillende grote festivals dit jaar en volgend jaar, zoals Paaspop, Pinkpop, Best Kept Secret en Lowlands.

Zomerfeest

Sharid Alles, zendermanager 3FM: “Natuurlijk hopen we dat er deze zomer zoveel mogelijk festivals doorgaan. Iedereen is er hard aan toe dat er weer iets meer kan; uiteraard alleen als dat verantwoord is. Wij nemen vast een voorproefje op hopelijk een hele mooie zomer: met de Festival Top 999 bouw je op je balkon of in je tuin de perfecte setting om helemaal in de festivalstemming te komen.”

Kampvuursessies

De publieke radiozender staat van vrijdag 4 juni tot en met vrijdag 11 juni volledig in het teken van festivals. Van 10.00 tot 18.00 uur is de 3FM Festival Top 999 te horen met de beste festivaltracks.

Meer informatie via: 3fm.nl/999

Sociale media: