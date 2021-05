Streamingdienst hayu beschikbaar via Mediabox Ziggo

De streamingdienst hayu is vanaf vandaag beschikbaar als app via de Mediabox van Ziggo. De dienst is beschikbaar via de Mediabox Next en Mediabox XL.

Abonnement

Om gebruik te maken van de dienst is een abonnement nodig van 5,99 euro per maand. Via de dienst zijn series te zien als Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives of Beverly Hills en Below Deck. De dienst is sinds december 2018 beschikbaar in ons land.

“Verheugd”

“We zijn verheugd dat Ziggo-klanten nu gemakkelijk, rechtstreeks toegang hebben tot hayu, via de nieuwe app op het Ziggo TV Apps-platform. De samenwerking met Ziggo maakt het brede aanbod van hayu gemakkelijker en toegankelijker in Nederland en bouwt voort op onze voortdurende groeistrategie in de markt“, aldus Hendrik McDermott, Managing Director, hayu. Meer informatie via de website van Ziggo.

Cinetree

Naast een nieuwe app voor hayu heeft ook de filmdienst Cinetree een app gekregen op de Mediabox van Ziggo. Meer informatie over deze filmdienst vind je hier.