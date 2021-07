Streamingdienst hayu nu ook beschikbaar via Xbox

Streamingdienst hayu is nu ook beschikbaar is via Xbox-consoles. De dienst wordt in 22 landen aangeboden via de spelconsole van Microsoft waaronder Nederland.

22 landen

Liefhebbers van reality-tv in 22 landen kunnen nu hun favoriete realityseries bekijken op Xbox, via de hayu-app in de Microsoft Store. Hierdoor krijgen abonnees in Australië, Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland en het VK op meerdere manieren toegang tot de service

Abonnement

Om gebruik te maken van de dienst is een abonnement nodig van 5,99 euro per maand. Via de dienst zijn series te zien als Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives of Beverly Hills en Below Deck. De dienst is sinds december 2018 beschikbaar in ons land.

Ziggo

Eerder dit jaar werd het bereik van de streamingdienst al uitgebreid met een app op de Mediabox van Ziggo.

Meer informatie via de website van de streamingdienst.