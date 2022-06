Zowel de Consumentenbond als de Autoriteit Consument & Markt geven aan dat Viaplay haar klanten moet compenseren vanwege aanhoudende problemen met de streamingdienst. Dit bericht het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA.

Europees recht

Volgens zowel de Consumentenbond als de ACM is de streamingdienst verplicht haar klanten te compenseren conform Europees recht. Klanten van de streamingdienst klagen al enige maanden over de slechte beeldkwaliteit en de haperende streams. De problemen doen zich voornamelijk voor op het moment dat veel klanten tegelijkertijd gebruik maken van de dienst zoals bij de races van de Formule 1.

Klachten

Bij de Consumentenbond zijn al veel klachten binnengekomen over de streamingdienst. De Consumentenbond heeft Viaplay een week de tijd gegeven om met een compensatievoorstel te komen voor haar klanten. “Wij hebben Viaplay laten weten dat we verwachten dat het bedrijf klanten compenseert, en dat ze beter bereikbaar zijn voor consumenten. We willen binnen een week van Viaplay horen wat ze gaan doen.”, aldus woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

“Robuust”

De ACM laat weten bij de Zweedse toezichthouder aan te dringen op een oplossing voor Nederlandse klanten. Vooralsnog kan de Nederlandse woordvoerder van Viaplay niet aangeven of het klanten al dan niet zal compenseren. Viaplay zegt tegenover BNNVARA dat er niks aan de hand is en dat hun streamingdienst zeer robuust is: “De capaciteit is voldoende en we hebben een van de meest robuuste platforms in de sector”, aldus de streamingdienst in een reactie.