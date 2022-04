Streamingdienst Viaplay blijft last houden van storingen. Zaterdagmorgen kon een deel van de klanten niet kijken naar de Formule 1-kwalificatie. Ook was het niet mogelijk om de kwalificatie van de Formule 1 later terug te kijken.

Grand Prix Australië

Dit weekeinde wordt in de Formule 1 in de Grand van Prix van Australië verreden. Zaterdagochtend moesten de liefhebbers van de racesport vroeg hun bed uit vanwege het tijdverschil met Australië om de kwalificatie te zien. Veel liefhebbers kwamen echter tot de ontdekking dat het niet mogelijk was om te kijken naar de kwalificatie via streamingdienst Viaplay. Abonnees kregen in plaats van Formule 1-auto’s een foutmelding in beeld dat de de uitzending niet beschikbaar was.

Technische problemen

Ook was het voor de “uitslapers” niet mogelijk om de uitzending terug te kijken. Viaplay bevestigt via haar sociale media kanalen dat er een verstoring was. “Er waren wat technische problemen maar de kwalificatie is weer terug op de website en app om terug te kijken. Excuses voor het ongemak“, aldus een medewerker via Twitter. Veel abonnees laten via Twitter en Facebook hun ongenoegen blijken over de gang van zaken bij de streamingdienst.

“Goede Internetverbinding van belang”

Eerder deze week gaf Peter Nørrelund, hoofd sport van de Scandinavische Nordic Entertainment Group (NENT) waar Viaplay onder valt, in een interview in de Telegraaf aan dat ook de internetverbinding van de abonnee van invloed is op de beeldervaring van de streamingdienst. „Streamen is iets anders dan kabeltelevisie. Wij kunnen als aanbieder een perfect signaal hebben, maar we zijn ook afhankelijk van het signaal van de ontvanger”, aldus Nørrelund tegenover De Telegraaf.

De problemen van hedenochtend lijken echter veroorzaakt te zijn door technische problemen bij Viaplay.