Streamingdienst Viaplay geeft aan dat de beeldkwaliteit van de dienst ook afhankelijk is van de internetverbinding van haar abonnees. De aanbieder reageert op de klachten over de beeldkwaliteit rond de uitzendingen van de sportwedstrijden van darts en de Formule 1.

Storingen

De eerste weken had de streamingdienst te kampen met technische problemen rond de uitzendingen van het darts en de Formule 1. Een deel van de problemen werd veroorzaakt door aanloopproblemen bij de streamingdienst zelf. Toch geeft Viaplay aan dat de ook de Internetverbinding bij de abonnee van invloed kan zijn op de beeldkwaliteit van de nieuwe streamingdienst.

“Streamen is anders dan kabeltelevisie”

„Streamen is iets anders dan kabeltelevisie. Wij kunnen als aanbieder een perfect signaal hebben, maar we zijn ook afhankelijk van het signaal van de ontvanger”, zegt Peter Nørrelund, hoofd sport van de Scandinavische Nordic Entertainment Group (NENT) tegenover de Telegraaf. „Het gaat bijvoorbeeld om de kwaliteit van de internetverbinding van degene die thuis kijkt. Maar ook om het apparaat dat wordt gebruikt. De kwaliteit van een nieuwe smart tv is soms ook anders dan van een ouder model. Daarnaast verschilt het streamen van live sport weer met het kijken naar een film of serie“, aldus Nørrelund.

KPN en Ziggo

Abonnees van de streamingdienst die hun abonnement hebben aangeschaft bij aanbieders als KPN en Ziggo kunnen tot 1 augustus de kwalificaties en races van de Formule 1 ook zien via het reguliere televisienetwerk via het tv-kanaal Viaplay Xtra. Abonnees van Ziggo, Caiway en Delta kunnen afstemmen op kanaal 200 en abonnees van KPN kunnen kijken naar kanaal 225.