Het eerste weekeinde met live sportuitzendingen via de nieuwe streamingdienst Viaplay is niet zonder problemen van start gegaan. Abonnees klagen over haperende beelden en soms slechte technische kwaliteit van de uitzendingen.

Viaplay

De nieuwe streamingdienst Viaplay is sinds 1 maart van start gegaan. Grote publiekstrekker van de nieuwe dienst zijn de live uitzendingen van de Grand Prix’s van de Formule 1. Daarnaast biedt de streamingdienst echter ook andere live sporten zoals voetbal uit de Duitse Bundesliga en darts van de dartsorganisatie PDC.

Technische issues

Het eerste weekeinde met live sportuitzendingen op de nieuwe streamingdienst verloopt echter niet zonder problemen. Dit weekeinde zijn er ondere dartswedstrijden te zien van het toernooi UK Open en diverse voetbalwedstrijden uit de Bundesliga. Abonnees van de dienst klagen echter over de slechte technische kwaliteit van de uitzendingen. Zo zijn er klachten over haperende beelden bij de live-uitzendingen en loopt vaak het geluid niet synchroon met de beelden. Ook zouden de beelden zelf soms van slechte kwaliteit zijn. Viaplay zelf geeft via haar sociale mediakanalen aan de problemen in onderzoek te hebben.

Valse start

Niet alleen de streamingdienst zelf heeft last van een valse start. Ook het aanmelden voor de streamingdienst via provider Ziggo verloopt niet zonder problemen. Zo zijn er problemen bij het activeren van de dienst via Ziggo en is de beloofde app op de Mediabox Next nog niet beschikbaar.