Vanaf 1 maart is de nieuwe streamingdienst Viaplay ook te zien via een app op de Mediabox Next van Ziggo. Dit bericht Ziggo op haar website.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Ziggo

Naast de mogelijkheid om de streamingdienst te zien via smart TV, smartphone, tablet of mediaspeler is het voor klanten van Ziggo met een Mediabox Next ook mogelijk om de dienst te zien via een speciale app. Op de website van Ziggo is een handleiding te vinden om de app voor de nieuwe streamingdienst vanaf 1 maart te installeren.

Abonnement

Via de website van Viaplay is het vanaf nu mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten op de dienst. Dit abonnement kost het eerste jaar 99 euro en na een jaar geldt het reguliere tarief (momenteel 13,99 euro per maand). Via Ziggo en KPN is het mogelijk om met korting te kijken naar de nieuwe streamingdienst.