Veel abonnees van Ziggo voelen zich misleid door foutieve communicatie van de aanbieder met betrekking tot de abonnementsprijzen van de nieuwe streamingdienst Viaplay.

Prijs aangepast

Ziggo kwam vanmorgen met het nieuws dat de nieuwe streamingdienst Viaplay vanaf 1 maart voor een periode van vier maanden voor 20 euro kan worden aangeschaft. Daarna zou een abonnementsprijs van 9,99 euro gaan gelden. Later op de dag is dit aanbod op een aantal pagina’s op de website van Ziggo aangepast naar 9,99 euro per maand tot 1 augustus aanstaande. Vanaf 1 augustus 2022 moet er alsnog 13,99 euro worden betaald voor de streamingdienst. Echter niet op alle pagina’s op de website van Ziggo is deze aangepaste prijsstelling doorgevoerd.

Veel vragen

De webcare-afdeling van Ziggo wordt nu overspoeld met vragen rond de abonnementsprijs van Viaplay aangezien er nu diverse abonnementsprijzen worden gecommuniceerd door het bedrijf. Ziggo geeft aan dat de volgende korting wordt gehanteerd: “Bij Ziggo betaal je 9,99 per maand voor Viaplay tot 1 augustus. Daarna ga je de reguliere prijs van 13,99 euro per maand betalen. Als extra introductieaanbieding hebben we voor Ziggo klanten de eerste 4 maanden voor 20 euro“.

Geen combinatiekorting

Klanten die zowel gebruik maken van de diensten van Ziggo en Vodafone hoeven ook niet te rekenen op korting. Het is niet mogelijk om de streamingdienst te kiezen als zogenaamde “gratis extra televisiepakket”. Volgens de webcare-afdeling maakt Viaplay net als ESPN en Film1 geen onderdeel van de gratis extra televisiepakketten voor abonnees die zowel mobiele diensten afnemen van Vodafone en vaste diensten van Ziggo.

Aanbod

Vandaag maakten zowel Ziggo als KPN hun abonnementsprijs voor Viaplay bekend. Vanaf maart kunnen bestaande KPN klanten Viaplay bestellen voor de introductieprijs van 9,99 euro per maand ipv 13,99 euro. Deze introductieprijs is geldig tot 1 augustus 2022. Klanten die Internet thuis, Mobiel en Viaplay combineren, krijgen 5 euro korting per maand. De streamingdienst gaat 1 maart van start.

Sociale media: