Aanbieder Ziggo lijkt niet klaar te zijn voor de start van de nieuwe streamingdienst Viaplay. Er zijn problemen met het activeren van het abonnement en de speciale app voor de Mediabox Next is nog niet beschikbaar.

Start

Vandaag, dinsdag 1 maart, is de nieuwe streamingdienst Viaplay van start gegaan. Het is voor consumenten mogelijk om een abonnement af te sluiten via providers als KPN en Ziggo. Hiermee kan

met een introductiekorting worden gekeken naar de nieuwe streamingdienst. Daarnaast is het tijdelijk mogelijk om de uitzendingen van de Formule 1 via het televisiekanaal Viaplay Xtra te bekijken.

Ziggo

Ziggo lijkt echter vandaag niet klaar te zijn voor de start van de nieuwe streamingdienst. De provider heeft problemen met de vele verzoeken om het Viaplay-abonnement te activeren via de Mijn Ziggo-omgeving. De Ziggo Webcare-afdeling geeft aan dat er erg druk is met nieuwe aanmelden en adviseert het later deze week nogmaals te proberen.

App

Ook de speciale app voor Viaplay die per vandaag beschikbaar zou komen op de Mediabox Next is nog niet beschikbaar. Volgens Ziggo is het de verwachting dat deze app binnen afzienbare tijd beschikbaar komt. De app van Viaplay is wel beschikbaar via diverse smart-tv’s alsmede de Apple App-store en de Google Playstore.

Meer informatie via de website van Ziggo.