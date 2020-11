Sublime 500 editie 2020 van start bij radiozender Sublime

Tot en met aanstaande vrijdag, 6 november, is de Sublime 500 weer te horen op Sublime. De lijst wordt vrijdag afgesloten met een speciale finaledag die ook via Ziggo TV is te zien.

Sublime 500

De Sublime 500 is de lijst met de 500 beste funk, soul en jazzplaten gekozen door de luisteraar van de radiozender. De Sublime 500 editie 2020 is te vinden via de website van de radiozender en tot en met aanstaande vrijdag te beluisteren. De top 10 is nog niet bekend gemaakt want die wordt aanstaande vrijdag bekend gemaakt vanuit de Ziggo Dome.

Finaledag

De lijst is de hele week te beluisteren op de radiozender. Vrijdag 6 november is de finaledag van de lijst. Dit wordt gedaan met de muzikale gasten Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Alain Clark. De finale van de lijst is te bekijken, via Ziggo TV, kanaal 13. Het programma van de finaledag is hier te bekijken.

Themazender

De Sublime 500 is ook het gehele jaar te beluisteren via het themakanaal Sublime 500. Naast de themakanalen Sublime 500, Smooth, Arrow Jazz, Soul en Pure Jazz is sinds kort ook tijdelijk de themazender Christmas te beluisteren via Internet. De radiozender zelf is in heel Nederland te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.