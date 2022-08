Dit jaar wordt er wederom een Summer Party georganiseerd. Een radio-evenement dat wordt uitgezonden op meer dan twintig radiozenders in Nederland.

Zomerse muziek

Op zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus is de Summer Party met veel zomerse muziek te horen tussen 6.00 uur en 21.00 uur. Het evenement wordt gepresenteerd door diverse DJ’s van lokale, regionale en landelijke radiozenders en wordt uitgezonden via meer dan twintig radiozenders in Nederland. Ook in België zullen een aantal radiozenders het evenement uitzenden.

DJ’s

De Summer Party editie 2022 wordt gepresenteerd door onder andere Roger Fletcher, Patrick van Houten, Eric Holzhauer, Bram Lieftinck, Frans van der Drift, Dave Donkervoort, Martin Stoker, Jeroen Schoppema, Wilco Verkerk, Edith den Doosch, Edwin Simonis en Edo Peters.

Radiozenders

Het evenement wordt via diverse radiozenders uitgezonden die uitzenden via Internet, DAB+ en middengolf. Zo zenden onder andere Eye AM, Wereldstad Radio, Golden Oldies Radio, Excellent FM,

Radio Noordzij en SUN FM Beachradio het evenement uit.

Meer informatie via deze link.

Video