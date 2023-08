Dit jaar wordt er wederom een Summer Party georganiseerd, een radio-evenement dat wordt uitgezonden op meer dan twintig radiozenders in Nederland.

Zomerse muziek

Op vrijdag 11 augustus, zaterdag 12 augustus en zondag 13 augustus is de Summer Party met veel zomerse muziek te horen. Het evenement wordt gepresenteerd door diverse DJ’s van lokale, regionale en landelijke radiozenders en wordt uitgezonden via meer dan twintig radiozenders in Nederland. Het is al weer de 7e editie van dit radio-evenement.

DJ’s

De Summer Party editie 2023 wordt gepresenteerd door onder andere Rico van Amstel, Jurgen vd Berg, Martin Stoker, Bart van Gogh, Dave Donkervoort, Edo Peters, Peter Rijsenbrij, Stefan Brau, Edith de(n) Doosch en Herbert Visser.

Radiozenders

Het evenement wordt via diverse radiozenders uitgezonden die uitzenden via Internet, DAB+ en middengolf. Onder andere Coastline FM, Focus 103, Koekstad Radio, Radio Noordzij, Rivierenland Radio, en Columbia AM zenden het evenement uit.