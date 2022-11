T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan hun glasvezelnetwerk verder uitbreiden in onder andere Den Haag en Heerlen.

Den Haag

19.000 huishoudens in het Laakkwartier in Den Haag krijgen toegang tot internet via glasvezel van T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber. Naar verwachting kunnen de eerste huishoudens vanaf januari 2023 gebruikmaken van internet via glasvezel met up- en downloadsnelheden tot 1 Gigabit per seconde (Gbps). De 19.000 huishoudens zijn verdeeld over de wijken: Rivierenbuurt, Huygenspark, Laakhaven, Laakkwartier-Oost en Noordpolderbuurt. Zowel T-Mobile / Open Dutch Fiber als KPN gaan er voor zorgen dat alle huishoudens in Den Haag de beschikking krijgen over een aansluiting op een glasvezelnetwerk.

Heerlen

T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber nu ook in de Heerlen-Zuid internet via glasvezel aanbieden. In totaal hebben straks ruim 20.000 huishoudens in Heerlen-Zuid toegang tot dit aanbod. De werkzaamheden starten onder leiding van Open Dutch Fiber in de wijken Eikenderveld, Heerlen-Centrum, Molenberg, Bekkerveld, Wetten-Benzenrade, Caumerveld-Douve Weien en Heerlerbaan.