Talpa-content ook te zien via Snapchat

Snap Inc. en Talpa Network gaan een samenwerking aan waardoor korte videocontent van Veronica Inside, Lang Leve De Liefde, Veronica Fight en videocontent van Radio 538 nu ook via Snapchat’s Verkennen platform kan worden bekeken. Op deze wijze wil Talpa Network haar videocontent zo toegankelijk mogelijk maken voor de Nederlandse gebruikers van Snapchat.

Eigen profiel

Iedere Talpa Network Show krijgt ook een eigen profiel op Snapchat, zodat de content gemakkelijk gevonden, bekeken en op geabonneerd kan worden. Ook kunnen Snapchatters notificaties aanzetten om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe afleveringen beschikbaar zijn.

“Erg enthousiast”

“We zijn erg enthousiast dat we een selectie van onze beste content naar Snapchat Verkennen kunnen brengen,” zegt Xander Czaikowski, Director Digital Distribution & Partnerships van Talpa Network. “Gezien het ongeëvenaarde bereik bij jongeren, zien we Snapchat als een logische partner voor ons om een nieuw en betrokken publiek te bereiken. Als Snapchatters de volledige afleveringen van Veronica Inside, Lang Leve De Liefde, Veronica Fight en videocontent van Radio 538 willen bekijken, dan kan dat via ons video platform KIJK.”

Verhalen

Sinds oktober 2020 vertoont het Verkennen platform veel Nederlandse content. In de ‘Verhalen’ tab zie je verhalen van je vrienden, shows waarop je geabonneerd bent en aanbevelingen van nieuwe shows. Shows hebben hun eigen profiel op Snapchat, zodat je makkelijk alle afleveringen en seizoenen van een programma kunt opzoeken en bekijken. Je kunt ook notificaties aanzetten om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.