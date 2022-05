Talpa biedt sinds kort een extra service via haar radiozenders in de digitale ether (DAB+): er wordt nu getoond welk nummer er gespeeld wordt.

DAB+

Via DAB+ is deze extra informatie te volgen voor al de radiozenders van Talpa. Het gaat o.a. om Sky Radio, Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica maar ook de diverse themakanalen zoals Sky Radio Hits, Veronica Vintage en Radio 10 60’s en 70’s. De muziekinformatie is eenvoudig te raadplegen

via vrijwel alle DAB+-radio’s.

Uitbreiding

Sinds kort heeft Talpa meer radiozenders in de digitale ether gebracht. Sinds 1 mei zijn de radiozenders Veronica Vintage, Radio 10 80’s, Sky Radio Nice & Easy en 538 Classics te horen. De zenders worden uitgezonden via een nieuw DAB+-netwerk dat vrijwel landelijk te beluisteren is via kanaal 9C.

Talpa is overigens niet de eerste radiozender die deze service aanbiedt. Zo biedt onder andere de NPO en diverse regionale- en lokale radiozenders deze dienst al langere tijd.