Talpa voert bezuinigingen door bij Radio Veronica en Radio 10

Talpa heeft bezuinigingen doorgevoerd bij Radio Veronica en Radio 10. De bezuinigingen zijn noodzakelijk vanwege de coronacrisis.

Coronacrisis

John de Mol, eigenaar van Talpa, gaf eerder al aan dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor het mediabedrijf. De Mol liet in een brief aan zijn medewerkers weten dat ontslagen onvermijdelijk zijn door de crisis. Talpa ziet een groot deel van haar reclame-inkomsten opdrogen door de crisis. Bij de radiozenders Radio Veronica en Radio 10 lijken de eerste bezuinigingen nu zichtbaar te worden in de programmering.

Radio Veronica

Bij Radio Veronica gaat de weekendprogramering op de schop. Maurice Verschuuren vertrekt bij de radiozender. Verschuuren was elke zaterdag en zondagavond op de radiozender te horen tussen 18.00 – 21.00 uur. Ook Jasper de Vries verliest zijn eigen radioprogramma bij Radio Veronica.

De Vries was elke zaterdag en zondag te horen tussen 15.00 – 18.00 uur bij Radio Veronica. De Vries blijft op invalbasis wel verbonden aan de radiozender en zal tijdelijk Goud van Oud gaan presenteren bij de radiozender op de zondagochtend.

Radio 10

Radio 10 is momenteel de best beluisterde radiozender van Talpa volgens de laatste meting van de luistercijfers. Toch gaat ook bij Radio 10 de programmering in het weekeinde op de schop. De programma’s op de radiozender worden in het weekeinde een uur lang en duren voortaan vier uur. Hierdoor hoeft de radiozender één DJ minder in te zetten. Hierdoor is er op zaterdag geen plek meer voor Robert Feller en op zondag verdwijnt Lindo Duvall uit de programmering van de radiozender.

Sociale media: