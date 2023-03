Per 1 juli voert Ziggo een tariefswijziging door. De gemiddelde abonnementsprijs gaat met 8 procent omhoog.

Inflatie

“Als de prijzen in Nederland stijgen, dan stijgen ook onze kosten. Om te zorgen dat we iedere dag een stabiele verbinding leveren, gebruiken we veel energie voor het netwerk en de datacenters. Ook de kosten van materiaal voor het leveren van diensten en onderhoud zijn sinds vorig jaar gestegen. Daarom passen we per 1 juli 2023 een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5% toe op de prijzen van onze pakketten en beltarieven. Dit is volgens de algemene voorwaarden en lager dan het gemiddelde 2022 CBS inflatiecijfer van 10%.“, aldus Ziggo.

Brief

Abonnees ontvangen tussen 8 en 31 maart een email met daarin een persoonlijk bericht over de nieuwe tarieven die voor hun gelden. Een overzicht van alle nieuwe tarieven vind je hier.