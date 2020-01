Tennis: Australian Open live en exclusief bij Eurosport

De komende twee weken is het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar, de Australian Open, live en exclusief te zien op Eurosport.Tot en met zondag 2 februari zijn de karakteristieke blauwe banen van Melbourne Park het toneel van de 108e editie van de Australian Open.

In het mannenenkelspel is de Serviër Novak Djokovic de titelverdediger, bij de vrouwen is dat de Japanse Naomi Osaka. Dit jaar zijn ook de Nederlanders Arantxa Rus en Kiki Bertens van de partij. In het mannentoernooi is er een Nederlandse primeur. Tallon Griekspoor gaat zijn debuut maken op een Grand Slamtoernooi. De 23-jarige speler uit Haarlem kwalificeerde zich op knappe wijze voor het hoofdtoernooi, nadat hij op de US Open in 2019 op het laatste moment naast een ticket greep.

Met meer dan 300 uur rechtstreeks en exclusief tennis op Eurosport 1 en 2 plus letterlijk élke bal van élke baan live via de Eurosport Player, kunnen tennisfans dagelijks in het Home of Grand Slam Tennis terecht. Het toernooi begint maandag 20 januari.

Raemon Sluiter is dit jaar co-commentator tijdens de Australian Open bij de uitzendingen van Eurosport. “Met Kristie Boogert, Abe Kuijl, Mariëtte Pakker, Robbert Reimering én Raemon Sluiter als de commentatoren op Eurosport 1 en Sabine Appelmans, Carlo Wilmots, Marc de Hous en Frank Balvers op Eurosport 2 belooft het weer een spannend toernooi te worden.“, aldus Eurosport in een persbericht.

Meer informatie over de uitzendtijden van het toernooi is te vinden op de website van de sportzender. Beluister ook ‘Achter de Baseline – de tennispodcast van Eurosport’, voor een uitgebreide vooruitblik op het toernooi.

