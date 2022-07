Tineke de Nooij is vanaf 13 augustus elke zaterdag- en zondagavond te horen op Radio Veronica. Afgelopen zaterdag gaf De Nooij (81) in een interview aan dat ze een radioprogramma zou krijgen op het themakanaal Vintage Veronica. Talpa maakt vandaag bekend dat het programma op het ‘hoofdkanaal’ Radio Veronica te horen zal zijn.

“Wie Radio Veronica zegt, zegt Tineke”

Rob Stenders: “Wie Radio Veronica zegt, zegt Tineke. Vanaf het schip tot aan Hilversum, Tineke was erbij en is een radiovrouw in hart en nieren. Als zij aangeeft dat ze weer radio wil maken, wie zijn wij dan om daar geen gehoor aan te geven!”

Elke zaterdag- en zondagavond

Tineke de Nooij is vanaf 13 augustus iedere zaterdag- en zondagavond van 23.00 uur tot 00.00 uur te horen op Radio Veronica. “Vanaf zaterdag 13 augustus om 23 uur draai ik op Veronica Nederlandse popbands en op zondagavond om 23 uur tot middernacht met muziek die ik zelf ook draaide in de jaren 70 en 80“, aldus de Nooij.

Johan Derksen

Naast Tineke de Nooij maakt ook Johan Derksen zijn opwachting op de radiozender. Vanaf 15 augustus is hij elke werkdag te horen tussen 23.00 en 0.00 uur met zijn bluesprogramma

‘Muziek voor Volwassenen’.

