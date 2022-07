DJ Tineke de Nooij (81) is vanaf zaterdag 13 augustus te horen op Vintage Veronica. De Nooij krijgt twee programma’s op de radiozender en is te horen op de zaterdag- en zondagavond.

Heimwee

Tineke de Nooij heeft er spijt van dat ze is gestopt met het maken van radio. Dit vertelde het radio-icoon tijdens een speciale veteranen-uitzending op Radio Veronica: “Ik mis het zo ontzettend.” Tineke de Nooij hing eerder dit jaar de radiomicrofoon aan de wilgen toen ze stopte met haar programma op NPO Radio 5 bij Omroep MAX. Rob Stenders, zenderbaas van Radio Veronica, gaf direct aan dat er plek is voor Tineke op het nieuwe digitale radiokanaal Vintage Veronica.

Twee programma’s

De Nooij geeft in de Telegraaf aan dat ze twee programma’s gaat maken op Vintage Veronica. “Vanaf zaterdag 13 augustus om 23 uur draai ik op Veronica Vintage Nederlandse popbands en op zondagavond om 23 uur tot middernacht met muziek die ik zelf ook draaide in de jaren 70 en 80“.

Digitaal

De nieuwe radiozender Vintage Veronica is op 1 mei jl. van start gegaan via Internet en DAB+. “Op het nieuwe kanaal is de rijke muziekhistorie van Veronica uit de late 60’s en de jaren ’70 en ’80 te horen. Ook de vormgeving en muziek zijn afkomstig uit het memorabele Veronica-tijdperk. Regelmatig zullen Veronicanen uit alle generaties te horen zijn op de digitale zender. Soms nemen de coryfeeën het station over voor een live radio-uitzending, maar ook zijn er door de Stichting Norderney aangeleverde oude programma’s en aankondigingen te horen.“, aldus Talpa. De radiozender is te beluistern op DAB+ via kanaal 9C en wereldwijd via Internet.