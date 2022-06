Johan Derksen sluit vanaf maandag 15 augustus de dag af met zijn eigen radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ op Radio Veronica. Het programma zal op maandag tot en met vrijdag van 23:00 uur tot 00:00 uur te horen zijn.

“Een lekker tripje”

Rob Stenders: “Toen Johan Derksen vroeg of er bij Radio Veronica ruimte was voor een programma met The Teskey Brothers, Bob Dylan, The Band, The Stones, Chris Stapleton en Otis Redding hoefde ik daar niet lang over na te denken… Dat gaat voor de muziekliefhebber een lekker tripje worden.”

Nostalgisch programma

Johan Derksen: “Het wordt geen nostalgisch programma, maar er komt dagelijks mooie muziek uit die je nooit op de radio hoort. Het wordt een mix van blues, Americana, soul, country, gospel en rock. Ik pretendeer geen discjockey te zijn, maar draai slechts plaatjes zonder door de nummers heen te praten. Geheel in strijd met mijn karakter cijfer ik mezelf dus weg, want ‘Muziek voor Volwassenen’ draait alleen om de muziek. Echte liefhebbers en de grote groep oudere jongeren vormen mijn doelgroep.”

Zijn radioprogramma ‘Muziek voor Volwassenen’ was eerder te horen op een aantal regionale radiozenders zoals Radio Rijnmond, Radio NH en Radio West. Het programma is nog wel te horen via Radio Drenthe en Arrow Bluesbox Radio.