Toespraak koning Willem-Alexander om 19.00 uur vanwege coronacrisis

Koning Willem-Alexander spreekt vanavond om 19.00 uur het land toe naar aanleiding van de crisis rond het coronavirus. De toespraak wordt uitgezonden via diverse radio- en televisiezenders. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekend gemaakt.

Toespraak

De laatste keer dat de koning zich, afgezien van zijn traditionele kersttoespraak, tot de bevolking richtte was na de ramp met vlucht MH17 in juli 2014. Zijn moeder Beatrix deed dat na de aanslag op de koninklijke familie in Apeldoorn op 30 april 2009. De toespraak wordt vanavond om 19.00 uur uitgezonden via diverse radio- en televisiezenders.

NOS

De NOS zendt de toespraak van koning Willem-Alexander uit via NPO 1, NPO Radio 1, NPO Nieuws (met gebarentolk) en nos.nl. NPO Nieuws is het digitale themakanaal van de NPO en te zien via Ziggo op kanaal 501, KPN op kanaal 43 en T-Mobile op kanaal 260. Daarnaast is de zender te zien via Internet.

Andere zenders

De toespraak is ook te zien via RTL 4 en de website van RTL Nieuws. Talpa zendt de toespraak van de Koning uit via haar televisiezender SBS6. Daarnaast zenden diverse regionale omroepen in Nederland de toespraak uit.

Premier Rutte

Maandag sprak premier Rutte de bevolking ook toe over de coronacrisis. Het was voor het eerst sinds 1973 dat de eerste minister dat deed; destijds hield premier Den Uyl een toespraak omdat er door de oliecrisis schaarste aan energie dreigde.

Sociale media: