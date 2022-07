Vandaag start de 109e editie van de Tour de France. De Tour de France is tot 24 juli live te volgen via de NOS, Eurosport en VRT Sporza.

109e editie

De 109e editie van de Tour de France start vandaag, vrijdag 1 juli, in Denemarken. In de Deense hoofdstad Kopenhagen wordt vandaag een tijdrit gereden. Op 24 juli wordt er traditiegetrouw gefinisht op de Champs-Élysées in Parijs.

NOS

Alle 21 etappes van de Tour zijn ’s middags rechtstreeks te zien op NPO 1. Met het commentaar van Joris van den Berg, Maarten Ducrot en Stef Clement. Tien etappes worden van start tot finish uitgezonden: De twee tijdritten, de rit over de kasseien, de belangrijkste bergetappes en de slotrit. Het beroemde finishprogramma direct na afloop van de etappe wordt gepresenteerd door Herman van der Zandt, die aan de finish staat en samen met Stef Clement of Danny Nelissen de etappe analyseert en wielrenners interviewt. Ook verslaggever Han Kock is in het peloton en interviewt de renners – met het zweet nog op het voorhoofd – direct na de etappe.

De Avondetappe

De Avondetappe komt dit jaar niet alleen uit Frankrijk of uit Nederland. De reizende tafel komt dit jaar te staan in Denemarken, Nederland én Frankrijk. En telkens vanaf een andere karakteristieke locatie. Aan tafel neemt Dione de Graaff de hoogtepunten van de dag door met wielerexperts. Met

gerenommeerde analisten als Danny Nelissen, Marcel Kittel, Stef Clement, Roxane Knetemann en

Michael Boogerd neemt Dione de dag door. Het programma is elke avond te zien op primetime op NPO 1.

Radio Tour de France

Op de radio is er volop aandacht voor de Tour op NPO Radio 1 met NOS Radio Tour de France.

Vanaf 14.00 uur neemt presentator Henry Schut de eerste twee uur plaats achter de microfoon, waarna Robbert Meeder de laatste kilometers van de etappe voor zijn rekening neemt. En met de elementen die Radio Tour onmiskenbaar Radio Tour maken: Sebastiaan Timmerman die meekoerst op de motor, het spannende finishverslag van Gio Lippens, de interviews net na de meet door Steven Dalebout en reportages uit het peloton van Edwin Cornelissen. Radio Tour de France is te volgen via NPO Radio 1.

Online

De Touruitzendingen van de NOS zijn ook rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. Ook wordt tijdens de koers een liveblog bijgehouden. Voor de Tour heeft de NOS het laatste nieuws handig en overzichtelijk gebundeld in een speciale collectie op haar website.

Eurosport

Ook sportzender Eurosport besteedt uitgebreid aandacht aan de Tour de France. Elke dag is de koers live te volgen via de commerciële sportzender. De races zijn te zien via Eurosport 1 of Eurosport 2. Alle wedstrijden zijn volledig te zien via de streamingdienst Discovery+.

VRT Sporza

Ook op de Vlaamse openbare omroep VRT is de Tour de France live te volgen. Via VRT Sporza zullen José De Cauwer en Renaat Schotten de etappes verslaan. De wedstrijden zijn meestal te zien via VRT Eén.

Sociale media: