DELTA Fiber, VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile komen met een aangescherpt voorstel voor het binnenhalen van de televisierechten voor de Eredivisie. “Dit om aan alle ruis die in de afgelopen dagen is ontstaan een einde te maken“, aldus de aanbieders in een persbericht.

180 miljoen euro per jaar

De achttien eredivisieclubs krijgen gegarandeerd per jaar minimaal 180 miljoen euro netto overgemaakt voor de liverechten van de Eredivisie. Het Consortium van de vier aanbieders maakte onlangs bekend dat het een voorstel heeft gedaan aan de ECV en clubs om de rechten op een nieuwe manier te gaan exploiteren, waarbij er meer geld voor de clubs vrijkomt. De prognoses van de totale nettoverdiensten voor de clubs lopen op tot boven de 200 miljoen euro.

Ruis

In de afgelopen dagen bleek uit gesprekken met diverse clubs dat er toch ruis was ontstaan en dat niet helemaal helder was wat nu het gegarandeerde bedrag is dat jaarlijks sowieso aan clubs wordt overgemaakt. Het Consortium heeft nu in een brief duidelijk gemaakt dat sowieso ieder jaar netto 180 miljoen euro naar de clubs gaat.

“Tussenlaag ESPN verdwijnt”

In de huidige opzet betalen de TV-aanbieders ook al ongeveer dit bedrag voor de zogenoemde distributierechten, maar zij betalen dit aan de huidige exploitant van de rechten, ESPN. Met het voorstel van het Consortium verdwijnt deze tussenlaag, waardoor er meer geld direct voor de clubs beschikbaar komt.

Beeldrechten

Daarnaast krijgen de clubs meer vrijheid om hun eigen beeldrechten ook zelf via eigen onlinekanalen te exploiteren, waardoor zij extra inkomsten kunnen genereren en nog meer aan binding met hun supporters kunnen doen.

Door met ESPN?

Aanstaande maandag vindt overleg tussen de clubs en ECV plaats en zou er worden gestemd over verlenging van de samenwerking met de huidige exploitant. Het Consortium vraagt de clubs in de brief om zich nog nergens op vast te leggen. Ook vraagt het Consortium om met de ECV en clubs aan tafel te mogen gaan om het voorstel nader te bespreken en uit te werken.

“We verwachten dan ook dat dit voorstel op 8 mei wordt gepresenteerd als een beter alternatief voor de Eredivisie, waarbij de winsten transparant zullen zijn en terugvloeien naar de clubs. Want dat is waar het geld thuishoort – het gaat immers om jullie rechten!”, aldus de afsluitende paragraaf in de brief aan de Eredivisieclubs en de ECV.