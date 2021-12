Tot en met oudejaarsdag is de TV Oranje Top 1000 te zien op de muziekzender TV Oranje. De eerste plaats in de eindejaarslijst is deze keer voor Mart Hoogkamer met ‘Ik ga zwemmen’.

Top 3

Een tweede plaats in de lijst is dit jaar voor Britt Harks met ‘Als ze toch wisten’. De jonge zangeres uit Sint-Oedenrode schreef zelf de tekst van dit liedje over pesten. De top 5 wordt verder gevormd door ‘Ons moeder zeej toch’ van de zingende stukadoor Jan Biggel, ‘Nooit meer naar de kapper’ van het carnavalsduo Nie Te Houwe en ‘Hoe ouder ik word’ van de Drentse zangeres Monica West.

Stemmen

Voor het dagelijkse programma TV Oranje Verzoekparade werden in 2021 in totaal 723.499 stemmen uitgebracht. De eindejaarslijst wordt samengesteld op basis van de meest aangevraagde clips van het afgelopen jaar, waarbij uitsluitend de unieke stemmen worden geteld.

Marathonuitzending Top 1000

De Top 1000 van 2021 is non-stop bij TV Oranje te zien van woensdag 29 december 08.00 uur tot vrijdag 31 december 19.00 uur. De gehele Top 1000 wordt herhaald van zaterdag 1 januari 19.00 uur tot dinsdag 4 januari 06.00 uur. De televisiezender is bij Ziggo tijdelijk te zien in het digitale basispakket en te zien op kanaal 609.

TV Oranje Top 1000

De TV Oranje Verzoekparade, die de basis vormt voor de Top 1000, is al zestien jaar een groot succes. Het dagelijkse programma draagt in belangrijke mate bij aan een van de belangrijkste doelstellingen van TV Oranje: een platform bieden aan álle Nederlandse artiesten.

De gehele lijst vind je hier.