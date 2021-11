Op 2 november 1996 was de eerste uitzending te zien van TV West. Dat betekent dat de regionale televisiezenderdeze maand jarig is en al 25 jaar uitzendt in het noordelijk deel van Zuid-Holland.

Programma

Op TV West is daarom in november elke vrijdag de speciaal gemaakte serie ’25 jaar TV West’ te zien, waarin bekende presentatoren en programmamakers van toen en nu terugblikken op de hoogtepunten van de televisiezender. Op Radio West en online wordt ook stilgestaan bij het jubileum.

Eerste uitzending

Tijdens een feestelijke opening, ging TV West op 2 november 1996 als eerste regionale televisiezender van Nederland de lucht in. TV West werd een van de populairste bronnen van nieuws in de regio. Maar ook programma’s als Van de Kaart met Agnes Kamstra, het ADO Journaal met Jeffrey Huf, In Smoking met Johan Overdevest, Westpop met Dennis Weening en het Kersthuis werden immens populair. In 2008 maakte de tv-zender de regionale comedy Pauwen en Reigers met Bas Muijs in een dubbele hoofdrol. Meerdere, inmiddels landelijk bekende, presentatoren en programmakers begonnen hun loopbaan bij de regionale zender. Denk aan Elles de Bruin, Dennis Weening en Ron Fresen.

Speciale uitzendingen

Elke vrijdag in november is de serie ’25 jaar TV West’ te zien op de tv-zender. In deze serie blikken presentatoren en programmamakers van toen en nu terug op de hoogtepunten uit het nieuws en de gevarieerde programma’s. Aan het woord komen onder meer Ron Fresen (nu werkzaam bij NOS), Agnes Kamstra, Dennis Weening, Erik Kooyman, Elles de Bruin (nu Omroep Max).

Radio West

Op Radio West wordt ook bij het jubileum stilgestaan. In de programma ’s West wordt Wakker (6.00-10.00 uur), Muijs in de Middag (12.00-14.00 uur) en West komt Thuis (16.00-19.00 uur) schuiven geregeld gasten aan die bijzondere verhalen vertellen over de afgelopen 25 jaar TV West. Ook staat het spel ‘De Westweter’ in het teken van 25 jaar TV West en is de hoofdprijs elke week een nieuwe televisie.

Uitgebreide informatie is te vinden op een speciale webpagina.

TV West vanaf 1 november ook in full HD

Vanaf vandaag, maandag 1 november, is TV West bij klanten van Ziggo in HD-kwaliteit te zien. De zender blijft in de regio Zuid-Holland Noord te zien via kanaal 30. Landelijk is de zender te zien bij Ziggo op kanaal 709.