Vandaag, vrijdag 2 april, om 10.00 uur gaat de twaalfde editie van de House Top 1000 van start. De lijst met de 1000 beste housenummers is tot en met Tweede Paasdag te beluisteren. Op maandag 5 april om 21:00 uur wordt de aanvoerder van de lijst uitgezonden. De lijst is te beluisteren via Wild FM, Deep.Radio en NRG.

Eerbetoon

“De house lijst is een uniek eerbetoon aan de muziekstroming die niet alleen de grootste muzikale revolutie teweeg heeft gebracht sinds de rock ‘n roll, maar voor velen een way of life is.” aldus Bas Emons, directeur van Wild FM. Ook tijdens deze editie zullen tal van bekende house DJ’s weer een paar uur de uitzending voor hun rekening nemen.

Stemmen

De stemlijst werd dit jaar voor het eerst geopend door een keur aan bekende house DJ’s. Zo kregen Mark van Dale, Michel de Hey, DJ Jurgen en Atlantic Ocean de eer om de eerste stemmen uit te brengen. En dat de luisteraars toe zijn aan een (radio)feestje lijkt evident. Dit jaar is het aantal stemmen bijna vervier voudigd ten opzichte van het afgelopen jaar.

Luisteren

Wild FM is te beluisteren in Noord-Holland via de FM, in de gehele Randstad via DAB+ en wereldwijd via Internet. NRG is in delen van Zuid-Holland te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de House Top 1000.

Sociale media: