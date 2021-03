NRG breidt programmering uit en gaat House Top 1000 uitzenden

Radiozender NRG gaat per maandag haar programmering op werkdagen verder uitbreiden. Vanaf maandag 29 maart is elke werkdag Ronald van de Meer te horen tussen 15.00-17.00 uur met het programma Middagbreak.

Uitbreiding

Sinds 1 maart zijn er gepresenteerde programma’s te horen op werkdagen op NRG. Bernard ter Horst is elke werkdag in de ochtend te horen met NRG Wake Up. Rico van Amstel is elke werkdag tussen 17.00 – 19.00 uur te horen met het programma Extra Energy. Per maandag wordt de programmering op de werkdagen dus uitgebreid met het programma Middagbreak. Dit programma met Ronald van de Meer is te horen tussen 15.00 en 17.00 uur.

Weekeinde

Ook in het weekeinde is de programmering onlangs uitgebreid op zaterdag en zondag is tussen 12.00 en 15.00 uur Onno van der Krogt te horen met het programma Weekend kabaal.

House Top 1000

De radiozender gaat volgend weekeinde ook de House Top 1000 uitzenden. De lijst met de beste housetracks aller tijden is ook te horen bij Wild FM Hitradio en Deep Radio. De uitzendingen beginnen vrijdag 2 april.

Luisteren

NRG is in een groot deel van de Randstad te beluisteren via DAB+. De radiozender maakt hiervoor gebruik van de capaciteit van een aantal lokale DAB+-netwerken in onder andere Den Haag, Leidschendam-Voorburg/Leiden, Zoetermeer/Lansingerland/Krimpenerwaard en Delft/Vlaardingen. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet.

Meer informatie over NRG: https://radio-nrg.com/

