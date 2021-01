NRG breidt dekking via DAB+ uit in de Randstad

NRG is sinds vandaag in een groter deel van de Randstad via de digitale ether (DAB+) te ontvangen.

Uitbreiding

De radiozender NRG is sinds vanmiddag via DAB+ ook te beluisteren in de regio Delft/Vlaardingen (kanaal 9B) en Zoetermeer/Lansingerland/Krimpenerwaard (kanaal 8B). De Stichting Haags Radio Erfgoed heeft een vergunning verkregen om uit te zenden via deze lokale DAB+-netwerken. De capaciteit is beschikbaar gekomen nadat RTD Radio een groot aantal vergunningen heeft ingeleverd.

De radiozender was al in de digitale ether te horen in de regio Den Haag/Rijswijk (kanaal 5C) en Leidschendam-Voorburg/Leiden (kanaal 11B).

RTD Radio

Zoals dit weekeinde al bekend was geworden heeft RTD Radio haar uitzendingen via DAB+ gestaakt. Volgens informatie van Agentschap Telecom heeft Stichting RTD Radio nu alleen nog een vergunning om uit te zenden via het DAB+-netwerk in Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend en Waterland. In de regio’s Den Haag/Rijswijk en Gouda/Woerden is door het wegvallen van RTD Radio nu weer capaciteit beschikbaar voor een nieuwe radiozender.

Meer informatie over NRG: https://radio-nrg.com/

