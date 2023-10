Klanten die overstappen van provider Tweak naar Freedom krijgen een speciale korting. Gisteren werd bekend dat internetprovider Tweak per 2024 haar activiteiten stopt en voortgezet worden onder Odido.

“Verrast”

Internetprovider Freedom zegt verrast te zijn door het nieuws dat Tweak gaat stoppen. “Wederom wordt een kleine provider opgeslokt door een grote provider, in dit geval: Odido (voorheen T-Mobile). Wij vinden het erg jammer dat deze sympathieke bevriende provider gaat verdwijnen. Tweak is voor ons erg belangrijk, zo heeft ze er mede voor gezorgd dat Freedom kon starten op het moment dat KPN de stekker uit XS4ALL trok“, aldus de provider in een verklaring.

Speciale korting

Klanten die willen overstappen van Tweak naar Freedom krijgen een speciale korting: 100 euro korting op het internetabonnement. “Je ontvangt de eerste 4 maanden 25 euro korting op je abonnement. Let op: de korting is pas zichtbaar in stap 6 van je bestelling. De actie loopt van 10 oktober t/m 31 december 2023“, aldus de provider.

Netwerk Cambrium

Net als internetprovider Tweak verdwijnt ook het netwerk Cambrium. Freedom levert een aantal internetverbindingen over dit netwerk. Freedom is hard bezig met een oplossing voor deze klanten. We brengen zo spoedig mogelijk de desbetreffende klanten op de hoogte per mail, zodra hier meer over bekend is.